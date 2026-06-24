Canicule : santé, sport et nutrition, les conseils pour faire face aux fortes chaleurs en Corse

Avec des températures qui dépassent les 30 degrés, frôlent les 40 en plein soleil, voire davantage dans nos voitures, une seule obsession nous anime : comment nous protéger de la chaleur et éviter le coup de chaleur, qui n’est pas sans risque pour la santé ?



Repérer les signes d’un coup de chaud



En cette période de canicule, le conseil est simple : « Il faut s’hydrater, même quand on n’a pas soif », rappelle le docteur Anthony Valdy, médecin dans le Grand Bastia.

Si tout le monde doit suivre ce conseil, « les personnes les plus âgées, les enfants en bas âge et les nouveau-nés » doivent faire l’objet d’une attention particulière, tout comme « les patients les plus à risque qui présentent des comorbidités ». Le médecin rappelle que la déshydratation peut aggraver certaines pathologies.



Une déshydratation se manifeste notamment par « une fatigue inhabituelle, l’apparition de plis cutanés, une bouche sèche, des vertiges ou encore des chutes ». Des symptômes facilement observables chez les personnes âgées qui, parfois, « oublient » de boire, mais que l’on peut retrouver dans l’ensemble de la population.

L’objectif est d’éviter le coup de chaud et l’insolation, qui peuvent être graves, indique le médecin : « avec des signes neurologiques, de la confusion, de la désorientation, qui peuvent mener jusqu’à l’hospitalisation et à la réanimation ».



Bien s’alimenter



Avec ces chaleurs, il est peu probable que vous ayez envie de manger un plat de lasagnes ou un veau aux olives. Anthony Valdy préconise « d’éviter les aliments trop gras et trop salés qui donnent soif ». La Corse regorge de fruits de saison, comme les melons ou les pastèques, plus adaptés à la situation.

« L’alcool est à éviter », précise le médecin bastiais, car il a pour effet de déshydrater l’organisme. Très souvent, sur notre île, en plein été, ce sont les personnes sans domicile qui font les frais des coups de chaleur.



La vie continue malgré tout



Ce n’est pas parce qu’il fait chaud que la vie s’arrête. Plage, sport, promenades… « Évitez les sorties aux heures les plus chaudes, entre 11 et 18 heures », rappelle le médecin.

Pour la pratique sportive, en soirée ou tôt le matin, il recommande « une bonne hydratation, des efforts moins intenses, une durée d’exercice plus courte et de privilégier les endroits ombragés pour courir ».