Canicule : 38,2° à Castirla et 37,8 à Bastia-Ville

Le mercure a notamment atteint 38,2°C à Castirla, 37,8°C à Bastia, 37,7°C à Alistro et 37,5°C à Sartène et Oletta.

Le sud de l’île n’a pas été épargné, avec 37,3°C à Figari et 36,3°C à Ajaccio.





D’autres secteurs ont également enregistré des valeurs très élevées : 36,6°C à Ponte-Leccia, 36,2°C à Solenzara, 36,1°C à Sainte-Marie-Sicché, 35,9°C à L’Île-Rousse, 35,7°C à Isolacciu-di-Fium'Orbu et Corte, ou encore 35,4°C à Conca.



Dans le Cap Corse, on a relevé 34,8°C à Sisco, 34,5°C à Cagnano et 34,3°C à Santo-Pietro-di-Tenda. À Bonifacio, plus au sud, la température maximale a atteint 33,9°C.





Selon les prévisions, ces fortes chaleurs devraient se maintenir jusqu’à la fin de la semaine, avant un éventuel fléchissement à partir de dimanche ou lundi prochains, avec une baisse estimée entre 5 et 7 degrés par endroits.