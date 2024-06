Calvi : 916 élèves formés aux premiers secours grâce au Régiment Médical de l'Armée

Pendant 19 jours, 916 élèves, de la maternelle au collège, ont bénéficié de la formation "Bambins Secouristes". Le maire de Calvi, Ange Santini, accompagné de Sandra Vautier, adjointe aux Affaires Scolaires, a convié le personnel formateur et les partenaires à un pot de remerciement à la mairie, célébrant ainsi la réussite de cette opération.



L'opération "Bambins Secouristes" a vu le jour suite à une rencontre en mai 2023 entre Sandra Vautier et le capitaine Boucher. « Il nous a proposé d’enseigner les premiers secours à nos élèves, une initiative qui s'est avérée essentielle pour nos jeunes citoyens », explique Sandra Vautier. Cette formation, dispensée dans tous les établissements scolaires de la commune, a couvert une large tranche d’âge, de 3 à 15 ans, inculquant aux enfants les gestes qui peuvent sauver des vies.



Sous la supervision de Laura Hutin, caporal-chef et sauveteur au combat de niveau 2, les élèves ont appris les gestes qui sauvent (GQS). « Notre intervention vise à enseigner aux enfants comment réagir face à des situations critiques, telles que des blessures, des hémorragies ou des malaises. Nous avons également abordé les procédures d’alerte, les numéros d’urgence, et les techniques de gestion d’une hémorragie ou d’un arrêt cardio-respiratoire », détaille Laura Hutin.



L'enseignement a été adapté en fonction de l'âge des élèves, garantissant une pédagogie appropriée. « Les interactions diffèrent grandement entre des enfants de trois ans et des adolescents de quinze ans. Cependant, tous ont montré une curiosité et une réceptivité impressionnantes », ajoute-t-elle.





Les élèves de troisième ont reçu un diplôme à la fin de la formation, marquant leur engagement et leurs compétences acquises. Sandra Vautier souligne l'importance de cette initiative : « C’est une action citoyenne essentielle qui devrait être renouvelée chaque année, compte tenu des nombreux accidents domestiques que l’on peut rencontrer. Certains élèves pourraient même découvrir une vocation dans le secourisme ».



Une collaboration fructueuse



Le maire Ange Santini, reconnaissant envers les formateurs, a exprimé sa gratitude lors de la réception. « Nous souhaitions vous remercier pour votre présence et pour l’enseignement précieux que vous avez dispensé aux enfants de Calvi. Vous avez su allier sérieux et approche ludique pour sensibiliser nos jeunes aux premiers secours », a-t-il déclaré.



La réception s’est conclue par un échange de cadeaux et un pot de l’amitié, symbolisant la réussite de cette collaboration entre la municipalité de Calvi et le Régiment Médical de l'Armée de terre française.