Calenzana : "Les Suffragettes, Torna Vignale"

Les Suffragettes Torna Vignale est une « suite » des Suffragettes de Lupinetta. Mais autant le première pièce était une adaptation un peu légère d'une œuvre déjà existante, autant les « Suffragettes Torna Vignale » est une pure création « nustrale » .

Née d'un atelier d'écriture d'E Zizule reprenant les mêmes personnages et gardant son ton de franche comédie, elle nous permet de plonger dans la culture corse, dans notre passé avec des scènes typiques de la vie quotidienne comme celle du lavoir par exemple.





Elle est avant tout, un hommage à nos mères, nos grands-mères et une mise en abîme des paradoxes d'une société corse pas si éloignée de la nôtre. Si tout est sur le ton du rire et de la « magagna », les Suffragettes s'en donnent à coeur joie, brossant au vitriol les rouages de la grande politique et de la « pulitichella ».

Un combat le point levé, pour nos Suffragettes prises entre le virus de la politique et leur vie de femmes corses au village, qui trouve son point d'orgue dans le final, ou entre rêves et intimités, elles nous dévoilent leurs espoirs et convictions sur des sujets d'actualité d'aujourd'hui ...



Vendredi 13 août dans la cour de l'école de Calenzana à 21h30.