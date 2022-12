Calendrier des jours fériés 2023 : les dates à poser pour avoir un maximum de congés

dimanche 1er janvier 2023 : Jour de l’An

lundi 10 avril 2023 : lundi de Pâques

lundi 1er mai 2023 : Fête du Travail

lundi 8 mai 2023 : Victoire des Alliés 1945

jeudi 18 mai 2023 : Ascension

lundi 29 mai 2023 : lundi de Pentecôte

vendredi 14 juillet 2023 : Fête nationale

mardi 15 août 2023 : Assomption

mercredi 1er novembre 2023 : Toussaint

samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918

lundi 25 décembre 2023 : Noël

L'année 2023 promet de nombreux week-ends prolongés grâce à un calendrier des jours fériés très favorable. En optimisant bien les dates à poser, il sera même possible d'obtenir jusqu'à 64 jours de repos avec seulement 26 jours de congés.Le lundi de pâques tombera cette année le 10 avril. En posant 4 jours du 11 au 14 avril, vous obtiendrez alors 9 jours de repos (du samedi 08 au dimanche 16).Pas moins de quatre jours fériés tombent ce mois-ci : la fête du travail (lundi 1er mai), l'Armistice 1945 (lundi 8 mai), l'Ascension (le jeudi 18 mai) et le lundi de Pentecôte (29 mai). Vous aurez donc le choix de poser 4 jours du mardi 2 mai au vendredi 5 mai. Vous serez alors en vacances du 29 avril au 9 mai soit 10 jours.Quelques jours plus tard, c'est en posant le vendredi 19 mai que vous profiterez d'un week-end appréciable de quatre jours pour l'Ascension.Avec ainsi 5 jours de congés posés, vous aurez 14 jours de congés payés.Pour ceux qui auraient davantage envies de repos, un autre week-end de 4 jours est possible en posant le vendredi 26 mai pour la Pentecôte du lundi 29 mai. Le mois de mai peut donc vous offrir, au mieux, 18 jours de congés pour 6 jours posés.En posant du lundi 10 au jeudi 13 inclus (4 jours) vous aurez 9 jours de vacances.Cette année l'Assomption tombe le mardi 15 aout. ce mois ci aussi avec 4 jours posés, il sera possible d'avoir 9 jours de congés. Pour ce faire, posez le lundi 14 août, le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 pour des congés du samedi 12 au dimanche 20.En novembre on aura deux jours fériés le mercredi 1er (la Toussaint) et l'Armistice (samedi 11). Il est possible de poser deux jours pour 5 jours de vacances du samedi 28 octobre au 1er novembre ou bien de poser quatre jours pour 9 jours du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre.En 2023, le jour de Noël tombera un lundi. En optimisant ses jours il sera possible d'avoir 10 jours pour seulement 4 jours de congés à poser. Du mardi 26 au vendredi 29, vous aurez la possibilité de terminer l'année en beauté en étant en repos du samedi 23 au lundi 1er janvier, qui est lui aussi férié. Soit quatre jours pour 10 jours.