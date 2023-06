Calendrier de Ligue 2 : les dates du derby entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio

Les dates importantes du championnat de Ligue 2, saison 2023/2024, viennent d’être dévoilées par la LFP. Les deux derbys insulaires auront lieu le 30 septembre 2023 (J9), l’AC Ajaccio accueillera le Sporting à Timizzolu et le 3 février 2024 (J23). à Furiani



En ce qui concerne les premières rencontres du championnat, elles se dérouleront le 5 août 2023, et les Turchini se déplaceront chez le promu de Nationale 1, Concarneau. Enfin, de leurs côtés, les Acéistes recevront Rodez.

La fin de saison, elle, est programmée pour le 18 mai 2024. Les hommes de Régis Brouard termineront donc avec la réception du Paris FC, et les Ajacciens iront terminer leur saison à Rodez.