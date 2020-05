Calacuccia 2020 conteste et remercie ses électeurs

"Mathieu Acquaviva et ses colistiers, après cette période difficile de confinement, remercient chaleureusement les électrices et les électeurs qui, lors de l’élection municipale du 15 mars 2020, ont opté, « contre vents et marées », pour une renaissance de la vie démocratique de notre communauté et manifesté leur confiance en votant à hauteur de 50% pour notre liste, en faisant élire 2 (voire 3 ) de nos candidats.

Cette expression du suffrage universel avec un taux de participation supérieur à 90%, fait pourtant suite à une période pré-électorale tendue et de grande confusion avec :

- Une augmentation massive des inscriptions (98 inscriptions soit plus de 20% des inscrits) effectuées par le Maire et confirmées par une commission de contrôle ne respectant pas sa mission et ostensiblement partisane ;

- Des prises de décision précipitées, (délibérations du Conseil Municipal et arrêtés du Maire) à des fins clientélistes ;

- Des promesses pour octroyer « ici et là » des passe-droits et des prébendes ;

- Des démarchages pressants, voire des menaces et parfois de la violence physique auprès des électeurs.



Néanmoins, cette élection fait écho à l’espoir d’un changement porteur de réformes structurelles et surtout, vecteur d’un renouveau des idéaux républicains dans la gestion municipale : proximité, disponibilité, solidarité, fraternité et transparence.



En dépit d’un contexte sanitaire confiné et contraint, nous avons engagé un recours en annulation des élections devant le Tribunal Administratif.



Aussi, nous affirmons à l’ensemble des électrices et électeurs, et cela malgré un contexte anxiogène lié à la pandémie, que notre volonté, de rétablir le déroulement démocratique de l’élection reste intacte. Più che mai vulemu u rispettu di l’elettori .

En effet, le retour des électeurs devant les urnes ne fera qu’accréditer la forte légitimité de notre liste qui, soucieuse de l’intérêt général, sera au service de l’ensemble des administrés de notre petite communauté. "





Mathieu Acquaviva, Saveria Bensi ,Marie Paule Castellani, Pierre Donati, Etienne Geronimi,Beate Kiehn, Benjamin Luciani, Julien Luciani,Napoléon Luciani, Deborah Negroni, Sylvestre Paccioni