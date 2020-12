CNI et vous : tout simplement un grand MERCI

Comme pour vous tous, 2020 restera une année vraiment particulière pour CNI.Bureaux fermés à 2 reprises avec, néanmoins, une information en ligne qui est restée présente, et s'est même renforcée pour encore mieux vous servir où que vous soyez.Des collaborateurs et collaboratrices investi(e)s comme jamais pour parvenir à passer tous ensemble cette année 2020 qui se termine dans quelques heures.Et en retour, et c'est là notre plus belle récompense, votre fidélité qui ne s’est jamais démentie.Oui Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année.Dès lors il nous apparait essentiel aujourd'hui, par-delà les effets de la conjoncture, de nous engager pour vous, et pour longtemps encore.Ce dernier trimestre, nous avons lancé notre second pure player, U Ghjurnaletu pè i zitelli . Aujourd’hui encore, forts de votre beau soutien, nous travaillons à étoffer toujours plus notre offre éditoriale.Enfin, et c'est avec plein d'espoir que nous nous apprêtons à boucler nos 10 années d’existence en mars prochain !En attendant 2021, que nous espérons fructueux, pour vous comme pour nous, Corse Net Infos, vous souhaite une très bonne fin d'année, particulière sans doute, mais emplie de joie et de légèreté.A prestu.