Bunifazziu : ce weekend i Pialinchi vont célébrer la Sant’Isidoru

L'heure sera à la fête, ce weekend à Bonifacio. Pour la quatrième année la Vénérabile Cunfraternità di Santa Maria Maddalena organise en effet a festa Palinca en hommage à la Saint Isidore, patron des agriculteurs "les anciens Pialinchi (le nom des paysans Bonifaciens NDLR) se rendaient encore au petit matin du 15 Mai, dans la magnifique église paroissiale Sainte Marie Majeure de Bonifacio. Juste avant de partir aux champs, devant l'autel-tombeau secondaire du Saint Sauveur dit Autel de Saint Isidore, où se trouve encore aujourd'hui, le tableau de « l'Apparition du Christ à Saint Isidore », ils assistaient à la messe en mémoire de leur protecteur et faisait bénir leurs ânes. Ces animaux qui à l’époque étaient si précieux pour eux. Ce sont ces moments de grâces où s’exprimait la foi profonde de ses gens, que nous avons voulu faire revivre en les magnifiant." explique Marc Porcu, président de l’Association civile et Massaru de la Vénérabile Cunfraternita di Santa Maria Maddalena di Bunifazziu que depuis 2019 a voulu renouer avec la tradition.



Deux jours de célébrations

"Ce weekend nous refêterons donc Sant’Isidoru pour la quatrième fois. Pour la deuxième fois seulement (à cause de la pandémie de Covid 19) nous pourrons organiser les évènements festifs qui suivent l’office du Samedi soir et surtout la fête paysanne qui le Dimanche nous réunit autour de valeurs « Nustrale » " continue Marc Porcu.

Le dimanche 14, les participants pourront acheter un verre imprimé aux couleurs de la fête, qui leur donnera accès à un buffet de spécialités et de vins Pialinchi servis à volonté. Une partie des recettes sera reversée à l'association Inseme, qui aide les familles qui doivent se déplacer et se loger sur le continent pour se soigner ou soigner leurs proches. La festa Palinca est donc une occasion de célébrer la tradition et de contribuer à aider les gens dans le besoin.