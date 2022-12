Bruxelles : Le rapport de Nanette Maupertuis sur la prise en compte des handicaps des territoires adopté à l’unanimité

- C’est un vote qui fait très plaisir parce que d’une part, le travail en amont a été très lourd depuis six mois en commission avec toutes les régions concernées par l’article 174, avec plusieurs associations de défense de ces régions, mais aussi l’ensemble des groupes politiques. C’est une victoire également parce que c’est un rapport complexe qui couvre des réalités diverses aux quatre coins de l’Europe. C’est toujours difficile de faire l’unanimité dans ces cas-là, surtout dans un comité qui compte pas moins de 329 collectivités locales. C’est surtout un rapport très important pour une région comme la Corse puisqu’il permettra de renforcer le soutien apporté par la politique de cohésion aux régions souffrant de handicaps géographiques et démographiques.

- C’est un pas de plus dans la lente prise en compte de ces handicaps. Pourquoi Bruxelles renâcle-t-elle autant à avancer sur ce sujet ?

- Cet article est, dans les faits, insuffisamment appliqué. On constate d’ailleurs que les disparités économiques augmentent, que les fractures numériques, territoriales et sociales s’accroissent, et que la déprise démographique atteint de nombreuses régions de ce type. Selon le 8ème rapport Cohésion, en 2040, la moitié d’entre elles seront considérées en déclin économique. Ce rapport met en évidence une augmentation des disparités des régions soumises à des handicaps structurels et des surcoûts correspondants, il est temps, non seulement de mettre en œuvre une politique de cohésion, mais aussi d’autres politiques européennes adaptées à la réalité de ces territoires fortement contraints. Les régions relevant de l’article 174 ont besoin d’une approche véritablement intégrée et sur-mesure de toutes ces interventions avec un ciblage géographique et une affectation budgétaire spécifique. Je suis convaincue que l’on pourrait tester des solutions innovantes qui seront ensuite éventuellement reproduites à l’échelle de l’Union.

- La politique de cohésion est devenue la politique de l’Union européenne qui est censée régler beaucoup de choses. Face à la crise du Covid, la crise des migrants en Grèce, les difficultés en Ukraine, systématiquement l’Europe essaye de mobiliser la politique de cohésion, alors que celle-ci est uniquement destinée à réduire les disparités de développement régional et permettre aux régions les moins développées de converger vers le niveau de bien-être moyen européen. La Commission européenne renâcle aujourd’hui à aller plus loin parce qu’on lui demande de trop en faire avec les outils de la politique de cohésion. C’est bien pour cela que dans ce rapport, plutôt que de de continuer à demander des choses qui sont inatteignables, j’ai préféré retravailler l’article 174 du traité pour qu’il soit appliqué puisqu’il reconnaît les handicaps naturels et démographiques des différentes régions, telles que les îles, les régions de montagne et les régions transfrontalières. L’article 175 dit aussi que l’objectif de cohésion doit être réalisé à travers d’autres politiques communautaires. J’ai réussi à démontrer que finalement ces deux articles contraignent la Commission et les États-membres à devoir atteindre un objectif de cohésion territoriale dans tous les territoires, mais en particulier dans les territoires soumis à des contraintes naturelles fortes.