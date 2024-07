Brevet des collèges 2024 : découvrez les résultats dans l'académie de Corse

L'heure de la délivrance a sonné pour les collégiens corses. Les résultats du brevet 2024 sont dévoilés ce jeudi 11 juillet à 11 heures, mettant fin à l'attente pour les élèves de troisième et leurs familles.



Les élèves ont passé les épreuves de français et de mathématiques le 1er juillet, suivies de celles d'histoire-géographie et de sciences le 2 juillet. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents en juin, des sessions de remplacement sont prévues les 19 et 20 septembre.





Pour obtenir le brevet des collèges, les élèves doivent obtenir au moins 400 points sur 800. Ils sont évalués sur la base du contrôle continu tout au long de l'année scolaire. En plus, ils passent un oral sur un projet annuel et des épreuves écrites en français, mathématiques, histoire-géographie et sciences. Des points supplémentaires peuvent être attribués pour ceux qui suivent une option facultative.





Félicitations à tous les collégiens corses qui ont réussi leur brevet 2024, et bon courage à ceux qui passeront les sessions de remplacement en septembre !