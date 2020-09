Borgo : Journées Portes Ouvertes au Borgo Tennis Club

Philippe Jammes le Vendredi 4 Septembre 2020 à 11:32

En ces premiers jours de septembre, le Borgo Tennis Club, organise des Journées Portes Ouvertes Tennis au Complexe sportif de Borgo pour les adultes et les enfants. Elles se dérouleront le samedi 5, les mercredi 9 et samedi 12 Septembre de 14 à 18 heures pour les enfants et de 18 à 19 heures pour les adultes.

