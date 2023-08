Biguglia : Tête de sanglier devant le Consulat du Maroc, le préfet condamne

"Ce dimanche 27 août une tête de sanglier a été trouvée vers 13 heures devant la porte d'entrée du consulat du Royaume du Maroc, à Biguglia.

Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, condamne avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable et exprime son entier soutien à la consule générale du Maroc et ses collaborateurs, ainsi qu'à l'ensemble des ressortissants marocains résidant dans le département.

Les services de police se sont rendus sur place et sont mobilisés pour identifier les auteurs de ces faits."