Beach-rugby A l'Arinella pour 200 scolaires - Mohed Altrad : "une équipe de Pro D2 en Corse dans les années à venir"

Depuis plusieurs mois les liens qui unissent le président du MHR, l'un des clubs-phares du Top 14, et la Ligue corse de Rugby ne cessent de se multiplier.Un soutien qui ne se limite pas au seul domaine sportif puisque, à la tête du groupe Altrad, Mohed Altrad sponsorise également la ligue corse de Rugby.Il a, aussi, le projet, parce qu'il estime que les Corses sont trop absents dans le concert de l'élite nationale, de faire en sorte que l'île dispose d'une équipe de Pro D2 dans un délai de 4 à 5 ans, en attendant la suite…Autant de motifs de satisfaction pour Jean-Simon Savelli, le président de la Ligue Corse de Rugby, qui a accueilli ce mardi matin à Bastia Mohed Altrad, venu entre 2 avions tenir la promesse faite au Rectorat de Corse d'offrir 34 000 exemplaires de Badawi aux collégiens et lycéens de Corse.Un ouvrage à propos duquel il nous disait en Février à Lumiu : " Je suis Bédouin, né dans le désert de Syrie dans des conditions de nomade, j'ai quitté mon pays pour la France. Je suis devenu chef d'entreprise qui rassemble aujourd'hui 52 000 personnes à travers le monde et génère plus de 5 milliards de chiffre d'affaires. Mais j'ai également un autre métier. L'écriture. À travers mon premier roman "Badawi" qui retrace ma vie et mon parcours, je souhaite montrer aux enfants que tout est possible dans la vie".Notre vidéo.