Bastia : la CGT de la clinique Maymard dénonce une dégradation des conditions de travail

« Depuis la prise de contrôle de nos établissements par le groupe ALMAVIVA, les plaintes, les dysfonctionnements et les démissions pleuvent » déclare Sandra Pieroni, secrétaire CGT Maymard Almaviva. « Alors qu’auparavant, le personnel de Maymard, toujours dévoué et volontaire, affichait avec fierté son travail au service de la population, cette époque est bien révolue. Aujourd’hui, l’humain a disparu et nous sommes dirigés par des bureaucrates à mille lieux des réalités et de notre vécu au quotidien ».



Le syndicat dénonce un manque de communication envers les équipes soignantes et une priorité donnée dans les chiffres comptables et non dans l’humain, le relationnel et la réalité des besoins des services et des soins.

« Cette gestion purement comptable permet de ne pas remplacer les absences du personnel au mépris même de la qualité des soins et de l’épuisement du personnel » poursuit S. Pieroni. « Les salaires n’évoluent pas et les qualifications ne sont pas reconnues. Les rémunérations pour les nouvelles embauches, celles rendues indispensables et urgentes suite aux nombreuses démissions, se négocient de gré à gré et parfois plus avantageuses que celles imposées aux personnels plus anciens. Aujourd’hui on ne trouve aucune reconnaissance envers celles et ceux qui depuis tant d’années ont contribué à la renommée de nos établissements. On dénonce aussi des pratiques discriminatoires inacceptables. Plusieurs revendications de la CGT lors des différents CSE sont systématiquement rejetées sans justifications comme l’instauration de tickets restaurant, la valorisation des heures supplémentaires ou la prise en compte de la hausse des prix notamment du carburant en Corse. La CGT demande également la mise en place d’un CET, Compte Epargne Temps et le 13e mois »





Enfin la CGT dénonce des conditions de travail dégradées. « Malgré les nombreux projets de rénovation, nous travaillons toujours dans des locaux inadaptés pour une prise en charge optimale et sécurisée. Nous attendons toujours le 1er coup de peinture ! Il est temps que notre Direction reconnaisse que notre clinique n’est pas une Start Up ni une machine à Cach. Comme elles sont loin les promesses d’amélioration et d’un futur assuré et rayonnant. Notre syndicat alerte la Direction, l’ARS, les pouvoirs publics sur les conséquences catastrophiques qui résulteraient si des changements profonds n’intervenaient pas sans délai dans la gestion de nos établissements. Des établissements en danger où la colère gronde et où on constate une fuite du personnel. Le ras le bol est général avec des soignants épuisés » conclut Sandra Pieroni