Bastia : la CGT appelle à la mobilisation pour la défense des retraites.

Le Président de la République soutenu et encouragé par le MEDEF entend mettre fin à nos différents régimes de retraites, pourtant déjà malmenés par les multiples réformes précédentes : calcul sur les 25 meilleures années au lieu de 10, âge légal repoussé à 62 ans, durée de cotisation portée à 43 ans, décotes, sans oublier le blocage des pensions » déclare Jean-Pierre Battestini au nom de la CGT régionale.

« Avec la retraite à points et sous couvert d’universalité et de justice, le gouvernement entend précariser et baisser les pensions pour tous. Cette réforme ne fera que des perdants. Le calcul se fera sur l'ensemble de la carrière, y compris les mauvaises années ce qui fera baisser automatiquement les pensions versées. De plus la valeur des points acquis n'est pas garantie; son montant dépendra de la situation économique et démographique. le passage à un tel système c'est le saut dans l'inconnu. L'objectif du gouvernement est simple. Faire travailler les Français plus longtemps et encourager ceux qui auront les moyens à souscrire des assurances retraites individuelles. C'est une réforme pour les riches «les 1ers de cordée» chers à Macron. La CGT s'oppose à un tel projet. Nous proposons un droit à la retraite pour tous les salariés dès l'âge de 60 ans, avec les moyens de vivre dignement. 75% du revenu d'activité pour une carrière complète avec un minimum de pension au niveau du SMIC; suppression de la décote et reconnaissance de la pénibilité. Une autre réforme est possible. Le pays dégage de plus en plus de richesses et les travailleurs ont de plus en plus de besoins. L'équation est simple; partageons les richesses crées, augmentons les salaires, mettons fins aux exonérations de cotisations sociales et nous pourrons garantir et augmenter le niveau des pensions ».





Une réforme souligne la CGT qui aura encore plus d’impact en Corse où la précarité est plus élevée qu’ailleurs. « Cette réforme va frapper les plus modestes et quand on sait que chez nous beaucoup de gens sont dans une grande précarité, cette réforme va être catastrophique ».

Mardi des manifestations sont prévues à Ajaccio et Bastia. Celle de Bastia partira de la préfecture à 10h pour remonter jusqu’à la direction de la caisse de retraite, tout en haut du boulevard du Fango.

Jean-Pierre Battestini s’est expliqué au micro de CNI