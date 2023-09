Bastia commémore les 80 ans de l'insurrection libératrice : "une date déterminante dans la marche vers la liberté"

Si le 9 septembre demeure une date emblématique à Ajaccio, marquant la libération de la ville, à Bastia, en ce jour on célèbre l'insurrection libératrice qui a ouvert la voie à la libération de toute l'île le 4 octobre 1943. Pour commémorer le courage et le sacrifice des résistants corses, ainsi que l'indispensable soutien des forces militaires envoyées par le gouvernement d'Alger et des soldats marocains qui se sont joints à l'insurrection, une cérémonie a été organisée par le service départemental de Haute-Corse de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Le lieu choisi pour cette commémoration solennelle était le Monument de la Résistance, au rond-point Noguès.



La cérémonie a débuté par la lecture d'un poème touchant par une jeune collégienne, symbolisant la transmission du devoir de mémoire aux générations futures. Les discours du maire de Bastia, Pierre Savelli, et du président de l’ANACR 2B (Association Nationale des Anciens Combattants de la Seconde Guerre mondiale et des Ami(e)s de La Résistance), Sixte Ugolini, ont mis en exergue l'importance de préserver le souvenir des héros de la Résistance insulaire, qui ont combattu pour la liberté.



On écoute Sixte Ugolini