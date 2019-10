Bastia : Quand musée rime avec Canopé

Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, le Réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimé, web, mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative.

« L’idée de départ était d’offrir aux enseignants la possibilité d’être autonomes avec le groupe classe à l’occasion d’une visite du parcours permanent du Musée de Bastia » explique Vincent Andriuzzi, responsable de Canopé Bastia. « La commande était de réaliser un document numérique, téléchargeable gratuitement, où l’on retrouverait à la fois des informations sur le bâtiment de la Citadelle, une vue globale de la muséographie présentée et des propositions de séquences pédagogiques où, en lien avec le programme, le professeur aurait alors toute liberté pour construire des visites avec ses élèves ».





Vous l’aurez compris, il s’agissait donc de faire du Musée de Bastia un véritable outil au service des enseignants. « Certes de nombreux professeurs viennent d’ores et déjà avec leurs élèves pour une visite des lieux, y compris guidée. Mais le travail qui est proposé ici doit leur permettre de préparer leur visite et de proposer des activités, parfois même sous forme de jeux (questions-réponses, jeu de piste ...) , où leurs élèves seront des acteurs de la séquence » précise encore Vincent Andriuzzi.

Ce mardi, une classe de CM2 et une classe de 5ème bilingue ont effectué le parcours avec leur enseignant grâce à ce nouvel outil.

«Idéalement ce serait intéressant qu’un tel outil soit aussi réalisé par les musées d’Ajaccio ou de Corte, afin d’inciter les enfants à aller au musée »



