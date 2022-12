Bastia : La clinique Maymard prépare la fermeture de sa maternité

Pour les usagers, la première conséquence directe de ce regroupement des services est la fin, pour les accouchements, du choix entre secteur public et secteur privé. Mais la décision de l’ARS impacte également les praticiens de Maymard, dont les postes seront clôturés dans moins d’un an. « Nous, on souhaite mettre en place un transfert du personnel, de la clinique vers l’hôpital », explique Christophe Arnould, le directeur du centre hospitalier de Bastia. « Ce que l’on sait, c’est que sur les deux gynécologues obstétriciens de Maymard, il y en a un qui a fait le choix de quitter la Corse. Et on est en discussions avec le second, pour voir si il peut renforcer les équipes. Il y a aussi des sages femmes et des auxiliaires de puériculture qui sont concernées. On leur a également fait des propositions, et on attend les retours. »



En l’état, le CH de Bastia n’est pas encore en mesure d'accueillir un flux supplémentaire d’accouchements. C’est pour cela que des travaux sont actuellement en cours, afin d’agrandir les locaux. « Forcément, ça génère un surcoût », précise Christophe Arnould. « Pour effectuer 500 nouveaux accouchements, il faut plus de place et plus de matériel. L’ARS prendre d’ailleurs en charge une partie de l’investissement. » Si le transfert de de compétence est prévu pour novembre 2023, le directeur de l’hôpital anticipe justement une période de transition « entre le moment où les chirurgiens quitteront Maymard, et le moment ou l’ensemble des travaux seront réalisés sur le CH de Bastia ». La communication et la bonne entente sont indispensables, car comme le souligne l’ARS, « c’est un projet commun ».