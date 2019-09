Bastia : La CGT dans la rue pour la défense des retraites

Jean-Pierre Battestini, secrétaire général de l’UD CGT 2B, a lu un communiqué expliquant les dangers de cette réforme, une réforme qui mettrait fin au système de retraite calculé en trimestres et des mécanismes de solidarité. « Avec la retraite à points et sous couvert d’universalité et de justice, le gouvernement entend précariser et baisser les pensions pour tous » explique le leader syndical. «Cette réforme ne fera que des perdants. Le calcul se fera sur l’ensemble de la carrière, prenant en compte y compris les mauvaises années, CDD, chômage… ce qui fera baisser automatiquement les pensions versées. De plus la valeur des points n’est pas garantie. Son montant dépendra de la situation économique et démographique». Beaucoup de retraités ce mardi devant la préfecture mais pas que. «La CGT s’oppose à un tel projet » commente Jean-Claude Graziani, délégué CGT Retraite. « Nous proposons un droit à la retraite pour tous les salariés dès l’âge de 60 ans, avec les moyens de vivre dignement. En Corse compte tenu des bas salaires, des nombreux emplois à temps partiels ou saisonniers, une telle loi ajoutée à la vie chère fera exploser le nombre de pauvres déjà record sur l’île ». Et JP Battestini de conclure : « Une autre réforme est possible. Le pays dégage de plus en plus de richesses et les travailleurs ont de plus en plus de besoins. L’équation est simple : partageons les richesses créées, augmentons les salaires, mettons fin aux exonérations de cotisations sociales et nous pourrons garantir et augmenter le niveau des pensions » CNI a recueilli les impressions de JC Graziani, du syndicat CGT Retraite.