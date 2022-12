Bastia : Francis Beretti pose son regard sur la vie de Pascal Paoli en Angleterre

Si la période d'activité politique de Pascal Paoli concernant son gouvernement de la Corse face à la domination génoise, 1755-1769, est bien étudiée et documentée par les historiens et les biographes du « Babbu », ainsi que le rôle qu'il a joué pendant la période révolutionnaire, et sous le régime du royaume anglo-corse de 1790 à 1795, en revanche, les deux séjours que Paoli a effectués en Angleterre, de 1769 à 1790, et de 1795 jusqu'à sa mort en 1807, sont longtemps restés dans l'ombre. Lors de son exposé Francis Beretti a zoomé sur cette période anglaise en s'appuyant notamment sur la correspondance, sur les papiers de James Boswell qui était venu en Corse en 1765 et qui avait publié un livre en 1768, et sur un manuscrit dactylographié inédit d'une historienne anglaise, Frances Vivian.



Lors de cette rencontre à la bibliothèque Prelà, Francis Beretti a offert un bel éclairage sur cette période, avec un support diaporama, et où il a donné au public une idée du premier exil en Angleterre de Paoli, après l’épisode Ponte Novu et jusqu’à son retour en Corse en 1790 tout de suite après la révolution. « Mes recherches se sont faites sur la base des écrits, des correspondances de James Boswell entre 1780 et 1795. Ce livre de Boswell avait eu un très gros succès. Ce livre montre la place de Pascal Paoli auprès des élites intellectuelles non seulement anglaises mais aussi américaines, allemandes, hollandaises et italiennes. Mes autres sources proviennent de l'université de Yale qui possède énormément de manuscrits et de sources à Londres, en Ecosse et en Italie ». Francis Beretti devait aussi souligner le soutien que Paoli avait alors reçu des autorités anglaises. « Le roi Georges III lui avait accordé une pension de 2000 livres sterling ce qui l’a aidé lui-même mais aussi ses partisans repliés en Toscane ».