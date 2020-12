Bastia : A l'horizon 2032, la CAB devrait compter 5 726 logements de plus

Après un hommage solennel à Edmond Simeoni, disparu il y a deux ans jour pour jour, le conseil communautaire de Bastia débute ce lundi 14 décembre. Lors de la séance tumultueuse, c'est le troisième plan local de l'habitat (PLH) qui est longuement débattu. Le rapport concerne en fait, la création de plusieurs milliers de logements sociaux, logements locatifs ainsi que des habitations destinées aux primo-accédants à l'horizon 2032 soit le délicat équilibre entre renouvellement de l’attractivité du parc de logements, maîtrise du coût résidentiel et préservation de la ressource foncière.



La CAB a ainsi mandaté le cabinet d'études ENEIS pour mener les diagnostics préalables au projet. Celui-ci a révélé que dans les 12 prochaines années, l'objectif de production de logements serait de 5 726 sur les 5 communes de la CAB. Cela reviendrait à construire chaque année 477 logements pour satisfaire la demande de plus en plus importante. La moitié de ces constructions seront des logements abordables (logements sociaux + accession sociale) soit à minima 490 logements sociaux et à maxima 990, à produire entre 2020 et 2025 pour un montant total de 1 434 500€ au budget global et 240 000 euros par an jusqu’à 2025.



Une population grandissante



En effet, selon les prévisions de l'étude, d'ici à 2032 la population de ce territoire devrait croître de 0,9% pour atteindre 68 351 personnes soit 10 000 habitants de plus qu'en 2015 (820 habitants de plus par an). C'est à Furiani, que la population devrait le plus augmenter avec 1,5% d'habitants supplémentaires tandis que Santa Maria-di-Lota, commune vieillissante, observera une croissance de seulement 0,5%. Pour cette dernière, le PLH constitue d'ailleurs une lueur d'espoir. "Avec des logements ouverts à la primo-accession on peut penser que de jeunes familles viendront s'installer chez nous", lance Guy Armanet, le maire de la commune.



Le foncier pose problème



Aujourd'hui 96% des logements sociaux se trouvent sur le territoire de la commune de Bastia. Le PLH entend faire des autres communes de la CAB des lieux de mixité sociale. Cependant, Ville-di-Pietrabugno, Santa Maria-di-Lota ou San Martino-di-Lota sont confrontées à des difficultés foncières puisque leur territoire possèdent très peu de terrains constructibles pour des ensembles sociaux. "Nos terrains possèdent des spécificités géographiques compliquées mais à Ville-di-Pietrabugno, nous avons quand même réussi à concéder 50 logements abordables", explique Michel Rossi, le maire de la commune.



L'opposition vote contre et s'abstient



Lors des débats, Julien Morganti, conseiller municipal de l'opposition a jugé que ce PLH comprenait deux écueils majeurs. Selon lui, il ne prend pas assez en compte le contexte de la crise sanitaire actuelle et "ne dit pas un mot sur le grand Bastia, un projet plus global pour le territoire". A ce titre, le conseiller communautaire a voté contre le projet.



De l'autre côté de l'opposition, Jean Zuccarelli, Hélène Salge et Jean-Sébastien de Casalta se sont tous trois abstenus car ils estimaient que le nombre de logements sociaux était insuffisant et le délais de 12 ans était trop important. Ce à quoi le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, a répondu : "si on veut réaliser les projets il ne faut pas être trop ambitieux".



Voté à la majorité le PLH de la CAB passera en préfecture et devra être validé par le comité régional de l'habitat.