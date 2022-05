Bandes à part : étranges échos

(Scénario de Fred Duval et Michel Bussi et dessin de Noë Monin)

"5 avril 1510. Une noble mystérieuse dépose aux portes du château du Clos Lucé un nouveau-né portant pour seul bagage un étrange collier d'or. Baptisé « Cinq Avril » par les cuisinières qui le recueillent et pris sous l'aile éducatrice d'un autre résident du château - un certain Léonard de Vinci -, l'enfant grandit en énergie et en savoir, initié à de nombreux secrets. À la mort de son mentor, le jeune homme découvre une lettre posthume lui expliquant qu'il porte en lui le pouvoir de changer le cours de l'Histoire, et de sauver des millions de vies humaines pour les siècles à venir, s'il perce le secret de sa naissance... Traqué dès lors par le cardinal Sordi - un religieux brûlant de détruire l'héritage « impie » de Léonard - Avril doit fuir vers la Bretagne en quête de ses origines, guidé par les maigres indices laissés à sa disposition. Sur ses traces, l'ombre discrète et protectrice d'Ariane, la fille de son maître d'arme, formée depuis l'enfance à protéger Avril au prix de sa vie»



Fred Duval (Hurlevent, West Legends…) et l’écrivain Michel Bussi (Mourir sur Seine, Nymphéas Noirs…), signent ensemble une aventure de cape et d’épée rythmée et prenante. L’histoire est mise en scène par le dessin dynamique de Noë Monin (Les Lames d’Apretagne, Venezzia…).