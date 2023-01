Bandes à part : Le grand écart des temps et des genres

« Un jeune et pauvre pêcheur grec, qui rêve de gloire, part à la folle poursuite de pirates... En 499 avant J.-C., les Grecs vivent en petites communautés, cités souvent rivales mais partageant un même mode de vie, des dieux et surtout une langue, qui les différencie des «barbares»... Baigné par L'Iliade et L'Odyssée, dont il connaît chaque vers, le jeune Philoklès rêve d'exploits. Alors, quand des pirates pillent son île, ce misérable pêcheur s'élance à leur poursuite, déterminé à forcer son destin. Tel son modèle Achille, il veut anéantir ses ennemis et accéder à la gloire éternelle (kleos aphthiton)...De mésaventures en rencontres fortuites, son héroïsme va être mis à mal, tout comme l'idée qu'il se fait du monde - et de lui-même. »



Mark Eacersali (Pitcairn, Tananarive…), accompagné de Serge Latapy, proposent une histoire de destin et de désillusions avec ce pêcheur au rêves de grandeur, avec le trait expressif et les couleurs chaudes du dessin d’Amélie Causse (La Commode aux tiroirs de couleurs…)