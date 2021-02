Bandes à Part : La part belle au mélange des genres

Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour leur sœur aînée revient de Londres : elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence !Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population, pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu’elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d’un grimoire qu’elle doit nourrir de ses écrits…»Nouvelle série jeunesse co-écrite par Arleston (Lanfeust, Ekhö monde miroir…) et Audrey Alwett (Triskell, Princesse Sara…), Le Grimoire d’Elfie, à la fois joyeux et tendre, le récit mêle habilement magie et intrigues et plaira aussi bien au plus jeunes qu’aux adultes. Mini Ludvin (Mathilde), avec un dessin doux, dynamique et un travail des expressions, rend ses personnages vivants et attachants.