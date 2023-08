Balanina : Positive à l'alcoolémie et aux produits stupéfiants

Les tragédies qui se multiplient sur les routes de Corse amènent les services de sécurité à procéder à des contrôles plus soutenus et plus fréquents.Ainsi en raison du "triste bilan de l'accidentalité routière au cœur de cette saison estivale, les gendarmes restent aussi mobilisés que possible sur le terrain, en bord de route" rappelle la gendarmerie de Corse sur sa page Facebook qui rapporte l'exemple de cette automobiliste "contrôlée sur la RT30, à la vitesse de 127 km/h pour 80 km/h autorisés."C'était au milieu de l'après-midi, et cette automobiliste, une fois interceptée par les g endarmes de la brigade motorisée de Moltifao, a été soumise aux dépistages d'usage.