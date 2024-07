Bac 2024 : les élèves bastiais laissent éclater leur joie devant les résultats

Devant les grilles du lycée Montesoro de Bastia, tout comme dans les quelque 3 750 autres établissements de France, la pression se lit sur les visages des adolescents lundi 8 juillet. Et pour cause, c’est ce jour que des centaines de milliers d’élèves (718 400) découvrent les résultats de leur examen du baccalauréat. À 14 heures, et après quelques longues minutes d’attente, le portail de l’établissement s’ouvre enfin pour laisser entrer la foule de lycéens, impatients. Devant les panneaux d’affichage des résultats, les futurs étudiants hurlent leur joie et laissent éclater leur peine. Certains sont accompagnés d'un proche, d'un parent ou d'un ami.



Lucie, venue pour espérer trouver son nom sur la liste des admis, ne boude pas son plaisir dans l'enceinte du lycée. « J'ai eu 11, sans mention, mais je suis quand même contente, c'est fait ! » lance-t-elle au côté de sa sœur présente pour la soutenir. Très stressée en arrivant, la future étudiante en immobilier entend désormais profiter de son été. Pour Petru, le bonheur est immense. Serrant ses camarades dans ses bras, le jeune homme vient de décrocher son baccalauréat en filière générale. « Je suis admis, ça me suffit. J'appréhendais la philosophie, mais maintenant c'est bon… » explique-t-il avec un large sourire. Pour lui, la rentrée 2024-2025 rimera avec études supérieures, dans le but de devenir coach sportif.



Si nombreux sont les étudiants à se contenter d'une admission classique, Mohamed, venu récupérer son diplôme avec son camarade de classe Aurélien, est déçu. « J'ai eu 11,96/20, je visais la mention, alors à 0,4 point, c'est frustrant », peste-t-il, néanmoins soulagé de clôturer ses trois années de lycée.