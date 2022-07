Bac 2022 : nette baisse du taux de réussite dans l'Académie de Corse

Au national, on remarque également cette diminution puisque le taux de réussite est équivalent à l'

Ile-de-Beauté

avec 86%.

Après trois années consécutives où l'on relevait une forte hausse d'admission, le nouveau ministre de l'Éducation

Pap Ndiaye

, avait évoqué en début de journée, "

u

ne baiss

e

des résultats par rapport aux années précédentes", indiquant que cela n'était "pas tout à fait surprenant

"

car "cette année est la première année réelle de la réforme du

bac

qui ne soit pas

entravé

par la crise sanitaire".

Toutefois, les résultats sont toujours plus

satisfaisants

qu'avant la mise en place du contrôle continu, en 2019, où le taux de réussite s'élevait à 75,94%.

L'année 2022 est

plutôt

une belle réussite pour les élèves des terminales générales qui totalisent 92,7% d'admission au premier groupe contre malgré tout 94,6% en 2021.

La série technologique comptabilise 78% d'admis contre 92,1% l'année précédente, un véritable écart s'est creusé.

Enfin, la série professionnelle recense 81,5% d'élèves reçus contre 86,8% en 2021.

Pour le second groupe des filières générales,

technologiques,

les résultats seront connus le 6 juillet dans la journée.

Les séries

professionnelles

devront attendre encore jusqu'au 8 juillet à 15h30.

A

noter que les collégiens ayant passé le brevet des collèges auront leurs résultats à la même

date

en fin de journée.

