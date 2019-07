Avenir énergétique de la Corse : La CGT Énergie Corse interpelle Edouard Philippe

Le communiqué :

Indépendamment de tous les investissements déjà réalisés dans les moyens de production, le remplacement de l’actuelle Centrale du Vazzio, revendication portée par la CGT depuis plus de 20 ans, est indispensable à la sécurisation de l’alimentation électrique de la Corse.



Ce projet (Cycle Combiné gaz + Alimentation en Gaz Naturel des centrales d’Ajaccio et Bastia) a été remis en cause politiquement par Nicolas HULOT l’an dernier, et les dernières déclarations de François de RUGY, laissent apparaitre que le gouvernement s’orienterait vers le non-respect des engagements pris par l’Ancienne Ministre de la Transition Écologique, Mme Ségolène Royale, en Novembre 2016, à travers la PPE 2015-2018.



Depuis la visite d’Emmanuel MACRON à Cozzano, plus aucune information n’a filtré sur ce sujet. Cette situation de statuquo devient intolérable et risque, si elle venait à perdurer de provoquer un « Black-out » tel que l’a connu la Corse au mois de Mars 2005.



Pourtant, ce projet serait bénéfique dans tous les domaines pour notre île. Le renouvellement de la future centrale à 250 MW est vital pour assurer l’équilibre offre demande. La mise en œuvre du Cycle Combiné Gaz, ainsi que l’alimentation en Gaz Naturel des centrales assureront une transition écologique de qualité et auront pour effet de doper l’économie Corse avec un investissement de près d’1,5 Milliard d’euros mais aussi de pérenniser des centaines d’emplois.



C’est pourquoi, Nous exigeons donc de la part du 1er ministre, lors de sa prochaine visite en Corse, la confirmation des engagements pris par l’ancien gouvernement.



La Corse ne doit pas être considérée comme un territoire de seconde zone lorsque l’on parle d’avenir énergétique.



La Corse et les Corses, ont besoin d’un Service Public de qualité, tant, dans le domaine de l’électricité, que dans le domaine du gaz.