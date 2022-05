Autonomie de la Corse : la réunion avec le gouvernement "après les législatives"

Cette première réunion d'un cycle de négociations, initialement prévue début avril avant d'être reportée du fait de violences éclatées en marge à une manifestation qui avait eu lieu le 3 avril à Ajaccio, aura lieu "après les législatives du fait de la période de réserve", a précisée mardi 25 mai le ministère à l'AFP, sans qu'une date précise ne soit pour l'heure fixée.



Gérald Darmanin, reconduit à Beauvau au sein du nouveau gouvernement, était venu mi-mars dans l'île pour tenter d'apaiser la situation après deux semaines de manifestations virant aux émeutes suite à l'agression mortelle le 2 mars du militant indépendantiste Yvan Colonna à la prison d'Arles, où il purgeait une peine à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998 à Ajaccio.



Le ministre Darmanin avait également conditionné le rapprochement dans une prison corse d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, autres membres du commando Erignac condamnés à la perpétuité, à un retour au calme sur l'île. Ce rapprochement à la prison de Borgo a eu lieu le 11 avril.



Dans un document cosigné mi-mars par Gérald Darmanin et le président autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni, il était précisé que le "périmètre" de ces réunions couvrirait "l'ensemble des problématiques corses, sans exclusive", dont "l'évolution institutionnelle vers un statut d'autonomie qui reste à préciser".

"Si le ministre de l'Intérieur a confirmé l'absence de tabous quant aux sujets abordés, il a néanmoins réaffirmé deux principes intangibles, rappelés par le président de la République: "la Corse dans la République et le refus de créer deux catégories de citoyens", poursuivait le texte.





La demande de semi-liberté de Ferandi rejetée

Ce mardi 24 mai, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi du fait, selon son avocate, de risques de troubles à l'ordre public en cas de libération, suscitant le mécontentement d'élus insulaires.

"Je déplore cette décision", a notamment réagi auprès de l'AFP Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse, y voyant "encore une preuve que les choses ne semblent pas s'apaiser, en tout cas du point de vue de l'Etat".



"Malgré la porte qui avait été ouverte par Gérald Darmanin, pour l'instant aucune date de réunion n'a été fixée, donc je suis inquiète", avait-elle également regretté avant l'annonce du ministère.