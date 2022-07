Auto : la location entre particuliers cartonne en Corse

Si vous souhaitez louer une voiture cet été en Corse, il faudra mettre la main à la poche. Les locations de véhicules sont environ 30 à 40% plus chères que les années précédentes. En cause, le prix des véhicules neufs ayant augmenté avec la mise sous cloche de « l’usine du monde » Shanghai, ville où se construisent les pièces des automobiles européennes, mais aussi, l'un des principaux points de départ des exportations chinoises. Et les répercussions sur les flottes de véhicules corses sont immédiates. « Nous avons environ 40% de voitures à proposer en moins », déplore un loueur installé à l’aéroport de Poretta.



Chez les différents professionnels de l’île, cette année, il faut compter en pleine saison, au mois de juillet, un peu plus de 700 euros la semaine, soit une centaine d’euros par jour pour une citadine. Il y a 4 ans, il fallait compter une soixantaine d’euros.

Et en réservant à l’avance ? « C’est la même chose, au mois de décembre ou janvier, les prix avaient déjà augmenté », poursuit le loueur bastiais.



Même avec une flotte réduite, l’homme précise que pour la saison, tous les véhicules ne sont pas encore réservés. Probablement la conséquence d’un nouveau phénomène : la location de particulier à particulier qui est montée en puissance depuis un an.



« Une nouvelle source de revenus »



Louer sa voiture pour arrondir les fins de mois, c’est le choix de nombreux Corses. Depuis la crise sanitaire, le nombre d’insulaires inscrits sur les plateformes de location de véhicules de particulier à particulier a explosé.

« On essaie de pratiquer des prix plus attractifs et accessibles que les professionnels. Je suis inscrit depuis deux ans et cela fait quelques mois que j’ai vu vraiment beaucoup de concurrence arriver sur le marché », constate Anthony.

Au départ, l’homme a commencé à louer son véhicule pour avoir « une nouvelle source de revenus ». Face au succès rencontré par son annonce, l’année d’après, il décide d’investir dans un second véhicule. « J’arrive à tirer de mi-avril à novembre environ 1 000 euros par mois par véhicule, c’est un bon complément qui me permet de payer mon loyer », continue t-il. Même chose pour Aurélien. Lui s’est lancé à la fin 2019 avec son camping-car. « J’avais fait un crédit pour l’acheter, à l’entretien c’est assez cher; alors je n’ai pas hésité à le louer ». Depuis, Aurélien en a acheté un second.



Tous considèrent que si le marché de la location de particulier à particulier a explosé, c’est à cause de la cherté de la vie, mais aussi, grâce à la simplicité d’utilisation des plateformes. « Y louer un véhicule, c’est un jeu d’enfant, les contrats sont déjà faits et les sites sont en partenariat avec des assurances. Donc il y a juste à fournir le véhicule et poster l’annonce », détaille Aurélien pour qui la location de camping-car est devenue une vocation. « J’ai pour projet de monter dans les prochains mois ma propre société et d’acquérir plus de véhicules » lance-t-il.