Athlétisme : l’AJB et le minime Kamel El Azouzi en forme

Malgré la crise sanitaire et la période estivale, l’Athlétic Jeunes Bastia ne déserte pas les pistes insulaires. Deux belles réunions ont ainsi été organisées en cette fin juillet.

La 3ème édition du Mémorial Père Louis Doazan a réuni une bonne poignée d’athlètes sur la piste de l’Arinellla à Bastia avec à l’arrivée quelques beaux chronos.

Baptiste Blasini a établi le 1er record de Corse cadet du 2 000 m steeple (barrières à 0,84) en 6’57”52.

Le minime Kamel El Azouzi, pour lequel Pierre Bartoli nourrit beaucoup d’espoir (et il s’est rarement trompé), a porté son record personnel du 1 000 m à 2'38"43. «Cela constitue la 3ème place au niveau national de sa catégorie» souligne fièrement P.Bartoli.





Après cette belle réunion, l’AJB a enchainé ce dernier week-end de juillet avec les courses de durée et le challenge Joseph-Franceschini. Toutes les catégories y étaient représentées : des Pré Piou-Piou (à partir de 5/6 ans, 1 tour de piste) aux juniors/espoirs/seniors/masters sur 10 000 m.

Le junior Romain Toth devait s’imposer dans cette dernière course en 41’25”64 devant Mohamed Chabouchi (42’53”27). «En septembre, une tentative de record de France de distance (20 mn) sera tentée par Kamel El Azouzi sur la piste de Lucciana, homologuée Terre de Jeux 2024 » annonce Pierre Bartoli.