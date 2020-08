Athlétisme - Sortie de Confinement réussie pour Matéo Guillard (CAB)

Cette performance le classe à la deuxième place du classement provisoire du bilan français lui permettant, bien entendu, d’envisager une bonne place lors des championnats de France qui se dérouleront les 17 et 18 Octobre à Lens.





Juste avant l’athlète du CAB a également amélioré, le record de Corse du 110m haies juniors en réalisant 14 secondes et deux centièmes abaissant de 31 centièmes le record de la référence en Corse sur les haies d'Antoine Vaillier.





Matéo pourra donc s’aligner sur les deux disciplines aux championnats de France. Il réalise par la même occasion la deuxième performance française de la saison sur cette discipline.

Ces performances, après deux années sans course, sont de bon augure pour le sprinteur bastiais lors de cette saison tronquée, espérant que le travail de réathlétisation effectué durant ces derniers mois lui permette d’oublier les blessures.

A suivre…