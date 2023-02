Assassinats de Prunelli-di-Fium'Orbu : l'homme recherché s'est rendu

En effet, l’auteur des coups de feu a pu être identifié par la jeune femme avant qu'elle ne succombe à ses blessures lors de son transfert sur le centre hospitalier de Bastia.

Cet homme, pour des motifs qui restent à déterminer, avait tiré peu après 1h30 à plusieurs reprises sur l'homme de 53 ans et sur la jeune femme de 25 ans qui se trouvait à son domicile.

L'homme avait été découvert mort par les services de secours, mais la jeune femme avait survécu à ses blessures et a, semble-t-il, pu identifier celui qui les a pris pour cibles...



À partir de ces éléments, les enquêteurs ont rapidement mené leurs investigations dans ce sens.

C'est peut-être la raison pour laquelle l'homme qui était activement recherché est allé au-devant des gendarmes.





Dans le courant de l'après-midi, le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery confirmait , en tout cas, que l'homme recherché et suspecté d'être l'auteur du double assassinat, s’était rendu aux forces de l’ordre.

Il été aussitôt placé en garde à vue.



Il restera alors à établir si l'homme qui s'est rendu est bien l'auteur des faits qui pourraient lui être reprochés, et dans ce cas à établir les raisons qui l'ont décidé à supprimer la vie de la sorte à ces deux personnes.