Après le derby - Moretti : "Ce soir on pense aussi très fort à Régis (Brouard) et Fred (Née)"

Lilian Laslandes

«On sait que les derby sont difficiles. On savait que ce match se jouerait sur la longueur. On a fait tourner le ballon. Les joueurs se sont libérés. Le résultat est positif, le prochain match sera difficile».



Michè Moretti

« On a dit aux joueurs de se lâcher car ils avaient des qualités. On a parfois abusé de jeu long. Le très beau but a été l’éclair qui a fait basculer le match. Ca a été long et tendu. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Tenir le résultat est un symbole. C’était important de prendre ces trois points. On a de la fierté mais aussi du plaisir et de la souffrance. On a tenu ce 1 - 0. Félicitations aux joueurs. Ce soir on pense aussi très fort à Régis et Fred. »





Olivier Pantaloni

«C’était un match âpre, disputé, haché, où il était difficile de construire. On a eu beaucoup de mal à mettre en place quoi que ce soit. Sur le but on commet 2 erreurs défensives dans le placement. On sentait que ça pouvait se jouer sur un rien ou un match nul. Ce soir au mieux on pouvait espérer un nul au vu de notre prestation. Je n’ai pas énormément de reproches à faire à mes joueurs. Ce n’est pas évident de jouer un derby et beaucoup de mes joueurs découvraient cela. C’était un match particulier. Celui qui prenait l’avantage avait de fortes chances de remporter le match. Le seul regret est dans l'animation offensive. Ça a été pauvre. C’était difficile de sortir du pressing bastiais »