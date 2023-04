Après le Covid-19 : premières préconisations du Comité d'évaluation des politiques publiques de la CDC

Un rapport de 186 pages a ensuite été rédigé par huit membres issus de la société civile, de l’Université et du milieu syndical, dans lequel le Comité d’évaluation fait un certain nombre de préconisations dans trois domaines : le médical, l’économique et le social, et l’institutionnel.

Dans les grandes lignes, dans le domaine médical, l’institution se positionne tout d’abord en faveur de l’établissement d’un « plan de crise » ainsi que d’un « outil de surveillance et de veille sanitaire », pour la création d’un Centre Hospitalier Universitaire sur l’île, mais aussi pour la constitution d’un stock de médicaments et de matériels et pour la formation des soignants et l’intensification de leur recrutement.

Dans le domaine social et économique, les membres du comité préconisent de « doter la Collectivité de Corse de ses propres outils de suivi économique », de réduire les rotations aériennes et maritimes en cas de survenance d’une nouvelle crise et insistent sur la nécessité de porter « une attention particulière à la communication en temps de crise pour qu’elle soit réactive et informative, hermétique aux fake news et autres désinformation ». Enfin, au niveau institutionnel, les représentants de la société civile pointent la nécessité « d’instaurer de bonnes relations entre l’État et la Collectivité de Corse » et soutiennent « une dévolution de compétences nouvelles dans la perspective d’une évolution institutionnelle conférant plus d’autonomie de décision de la Collectivité de Corse », « afin d’aboutir à une prise de décisions rapides ».



« Nous allons nous attacher à ce que ces préconisations soient prises en compte », a souligné Charles Casabianca, second vice-président du Comité. « Cette recherche documentaire donne aussi la possibilité à des étudiants de pouvoir un jour revenir sur ce moment de notre Histoire et d’étudier les phénomènes sociologiques », a de son côté ajouté Catherine Colombani, membre du Comité représentante des citoyens, en notant que l’institution a ainsi aussi vocation à conserver les choses.



Adopté lors de sa séance plénière de janvier, ce premier rapport d’évaluation du Comité a été transmis à la Présidente de l’Assemblée de Corse et au Président du Conseil exécutif. Il devrait prochainement être porté à la connaissance de la population, grâce notamment à une publication sur le site dédié de la Collectivité de Corse.

De leur côté, forts de cette première expérience, les membres du Comité vont désormais s’astreindre à mener de nouvelles évaluations dans d’autres domaines.