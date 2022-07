Après deux ans de pandémie, les « Nuits de la guitare de Patrimonio » signent leur grand retour

« Ça fait très plaisir de se retrouver après deux années sans » déclare radieux Jean-Bernard Gilormini, directeur du festival et de poursuivre « Il s’est passé beaucoup de choses depuis la dernière édition. Certains sont partis. Des gens qu’on a toujours dans notre cœur ».



C'est ensuite au président de dérouler le programme qui nécessite quelques lumières comme par exemple la présence d’artistes comme Axel Bauer ou Jean-Baptiste Guégan à un festival consacré à la guitare. « On a fait une programmation grand public, car on est toujours dans une période floue, de doute. On ne sait pas comment va réagir le public. C’est un programme à moindre risque, on ratisse large. Il y a eu aussi des choix de circonstances, des choix voulus, obligés car certains tarifs d’artistes ont triplé depuis 2 ans »



A la lecture l’affiche certains peuvent se poser la question : où sont les guitaristes dans cette édition 2022 ? « A cette question, je peux répondre : où sont les connaisseurs de guitare ? Si on fait un festival uniquement consacré à la guitare on aura peu de monde. Mais si on regarde bien l’affiche de cette édition, il y a des choses extrêmement intéressantes. On a des 1ères parties super dans ce domaine et même parmi les têtes d’affiche. Ces têtes d’affiche doivent faire découvrir, mettre en lumière les premières parties. Et là, si on regarde bien, on s’aperçoit qu’on a gardé notre cap et que sur scène il y aura encore de très bons guitaristes ».





Un mot sur les artistes



King King : « Un groupe écossais époustouflant qui accumule les récompenses. Sur scène pas de fioritures, juste des titres parfaits interprétés magistralement et avec passion ».



Selah Sue : « Elle nous revient avec un nouvel album. Assister à son spectacle c’est la certitude d’être envouté par sa voix ensoleillée, une voix soul qui transporte et transperce ».



Pat McMamus Band : « Ce sont des amis. Et après cette période difficile on avait envie de les retrouver »



Juliette Armanet : « On est dans le spectacle grand public. Son dernier album a été récompensé trois fois aux Victoires de la musique. C’est une bête de scène qui va enflammer le théâtre de verdure »



Antoine Boyer et Samuelito : « Antoine est un génie de la guitare et le duo avec Samuelito est extraordinaire ».



Rodrigo y Gabriela : « Avec ce duo de folk rock mexicain, on est dans la guitare, vraiment ».



Fanou Torracinta : « C’est l’un de nos plus grands guitaristes. Son dernier album est une merveille »



Les Dutronc : « Un des grands moments musicaux de l’année, un moment de partage, de complicité ».



Johnny Gallagher : « C’est la nuit du blues avec lui. Lui aussi fait partie des amis qu’on aime revoir et lui-même ne peux se passer de Patrimonio »



Manu et Gérard Lanvin : « Le père et le fils sur scène. Manu est un super guitariste et Gérard écrit de très beaux textes que son fils met en musique. Cette soirée promet d’être merveilleuse car Johnny Gallagher et Manu se connaissent bien et ça promet quelque chose de super sur scène. Ce sera une grande soirée blues ».



Axel Bauer et Jean-Baptiste Guégan : « On est dans la nuit du rock avec lui et Guégan. Axel est un grand guitariste et je suis ravi qu’il soit là. Jean-Baptiste Guégan devait être là en 2020. Je pense que tous les fans de Johnny seront contents. Sur scène c’est très fort ».



Miguel Montalban : « Il vient pour la 1ère fois à Patrimonio. C’est un très bon guitariste qui nous vient d’Angleterre. C’est assurément une des belles découvertes de 2022 ».





Texas : « On voulait absolument les réinviter car leur dernière prestation ici en 2018 avait été super. Texas c’est la classe, le talent, la gentillesse ».



Adrien Moignard : « Il fait partie des grands guitaristes français. Il est déjà venu à deux reprises et ses concerts ont été remarquables »



Cabrel : « Que dire ? Il était prévu en 2020. Il y a 6 ans, on a joué à guichet fermé. C’est l’occasion pour ceux qui n’avait pas eu de billets d’assister à son concert ».