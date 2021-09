"Appel à Témoins" sur M6 relance le cas de Vincent Dorado

Depuis cinq ans et demi, les enquêteurs tentent, sans succès, de trouver le mobile de l'assassinat de Vincent Dorado, enseignant de SVT au collège de Baleone, tué le 18 janvier 2016 à Afa. Installé depuis quelques années en Corse au moment des faits ce professeur, très apprécié par ses élèves, était occupé dans sa cuisine lorsqu’il est allé ouvrir volontairement sa porte, tombant sous une première balle avant d’en recevoir une deuxième au sol.



Depuis, les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie ont exploré toutes les pistes. Pour l'ancien procureur du tribunal de grande instance d’Ajaccio, Eric Bouillard, aucun élément n'indiquait qu’il s’agissait d’une mauvaise rencontre ou d’un crime crapuleux mais plutôt d'"un crime commis par quelqu’un de proche, qui le connaissait".



Après avoir écumé l’environnement familial et amical, les enquêteurs s'étaient tournés alors vers le milieu professionnel de la victime, en l’occurrence le collège de Baleone. Objectif : confondre un ADN féminin - « complet » - retrouvé à l’extérieur de la maison et « en lien avec l’arme du crime ».



286 personnes concernées par les prélèvements

Ainsi pas moins de 280 mamans d’élèves et d’anciens élèves (Vincent Dorado enseignait alors à neuf classes allant de la 6e à la 3e), enseignantes et personnels administratifs féminins avaient été appelées à se soumettre à un prélèvement ADN. Une « opération de masse ciblée » orchestrée par les gendarmes de la section de recherches qui avait amené à des nombreuses pistes....infructueuses.





L'enquête relancée par cette année

Le 12 mars 2021 le patron de la section de recherches de la gendarmerie, le directeur d'enquête et l'ancienne procureure d'Ajaccio ont lancé un appel à témoin afin de relancer l'enquête : "Nous recherchons des personnes qui auraient vu quelque chose les jours précédant les faits, qui auraient remarqué des comportements suspects ou qui connaitraient des éléments de vie encore méconnus de la victime". Le même appel qui est lancé à nouveau depuis ce soir par l'émission Appel à Témoin de M6 pour tenter de résoudre ce cold case.



​Les enquêteurs espèrent aussi d'obtenir des informations sur un fusil de chasse, un calibre 12 du '54, retrouvé 14 mois après l'assassinat à 300 mètres du domicile de Vincent Dorado.