Andria Fazi : "Je ne crois pas que le ministre de l'Intérieur puisse répondre à toutes les demandes des nationalistes"

M.V. le Mercredi 16 Mars 2022 à 09:03

À quelques heures de la visite du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, attendu ce mercredi 16 mars à Ajaccio, la mobilisation ne faiblit pas en Corse. Après la violente manifestation de dimanche, qui a fait 102 blessés, hier soir d'autres rassemblements ont eu lieu dans le calme devant les préfectures de l'île. De nombreux lycées sont bloqués depuis plus d'une semaine et les cours à l'université suspendus et selon une source policière ça "pourrait bouger mercredi et jeudi" même si pour l'heure, seul un rassemblement devant la gendarmerie de Ghisonaccia est annoncé.



Jusqu'où ira la mobilisation des militants nationalistes ? Que peuvent-ils attendre de la visite de Darmanin ?



Analyse avec Andria Fazi, maître de conférences en science politique à l'Université de Corse Pasquale Paoli