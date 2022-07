Alata : A Casa di a Puisia recompense les gagnants de son concours

Pour la section langue française, l'actrice Nathalie Japiot a obtenu les 1° prix pour son poème Temps-Dance et s'est vu remettre un tableau de Françoise Ricardoni.Pour la section langue corse, c'est A Squadra d'Aiò qui l'a emporté avec le poème Sognu. A Squadra d'Aiò est un groupe de femmes (Frédérique Doll-Macridis, Mimi Mauduit Ciavaglini, Tina Paoli, Michelle Valentini, Marilena Verheus et Lisa Salini).Elles travaillent les textes en commun dans la plus pure tradition de l'Uparata, sous la direction de Ceccè Lanfranchi. Ces 6 femmes ont souhaité lui remettre le tableau d'Arlette Shleifer qui leur était destiné.Le jury, qui s'est prononcé sur des textes anonymes, était composé de : Jean-Jacques Colonna d’Istria (éditeur), Jean-Jacques Beucler (diplomate), Mita Vostok (plasticienne, poète), Alain di Meglio (professeur, poète), Xavier Dandoy de Casabianca (éditeur, poète, graphiste), Françoise Salvan-Renucci (maître conférence HDR), Mariantonia Salini (conseillère pédagogique en langue et culture corses), Dominique Colonna (professeure en langue et culture corses, auteure), Marcandria Peraut (doctorant en langue et culture corses), Teric Boucebci (poète, directeur de revue), Olivier Jehasse (professeur honoraire, écrivain). La présidence était assurée par la poétesse syrienne Maram Al Masri.La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'association San Benedetto Culture, elle a été suivie d'un concert de Slameur de Grand-Père qui a séduit l'auditoire.