Ajaccio : un millier de personnes dans la rue contre la réforme des retraites

Julie, 22 ans, étudiante depuis 4 ans et fille de Sandrine : "Je suis étudiante donc je me sens concernée mais je sais que ça va encore changer dans le futur. Je pense qu'il faut agir maintenant. Au-delà du fait de travailler plus ou moins longtemps, c'est une réforme avec beaucoup d'inégalités sociales donc c'est surtout pour ça que je suis là. J'ai encore un an d'études, donc je ne travaillerai pas avant 24 ans..."





Romane, 15 ans, lycéenne et fille de Sandrine : "Je suis là pour mon avenir, ça concerne en particulier les jeunes donc on doit être en masse dans la rue."

"Je suis concernée et même si je ne l'étais pas, je suis contre cette réforme barbare très difficile envers les femmes, même dans ma condition. Je parle surtout des femmes mais c'est pour tout le monde. J'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai quatre enfants, ce qui me ferait avoir des points en plus mais pas du temps. Avec la réforme actuelle, je finirais à 60 ans mais là, je devrais aller jusqu'à 64 ans. Ça me ferait travailler pratiquement 44 ou 45 ans...""Je travaille depuis 23 ans. Cette réforme nous inquiète pour nous et pour lui (son petit garçon, Don Petru). Il faut penser à l'avenir et ce qu'on va laisser aux autres. Sur ma carrière, si on perd notre statut particulier, je perdrais tout ce qu'on pouvait avoir pour compenser le service actif donc de l'astreinte, de jour et de nuit.Par exemple, je travaille de nuit en 3/8 et on n'aura quasiment pas de points avec le compte pénibilité. Il ne sert pas à grand chose. Pendant 20 ans, j'étais l'astreinte, on était toujours dehors pendant les tempêtes et les renforts.