Ajaccio : un couple gay agressé alors qu'il s'embrassait en public

Ces faits cauchemardesques que nous dénonçons et condamnons le plus fermement du monde, se sont produits il y a une quinzaine de jours dans la cité impériale. Nous n’avons pas communiqué plus tôt sur cette agression pour essayer de comprendre ce qu’il s’était passé et tenter d’apporter une aide aux victimes. Bien que choqués – et nous le sommes avec eux – d’avoir été victimes de coups et blessures avec ITT, dans leur propre ville, pour un simple baiser, ils ont porté plainte et sont déterminés à ne pas laisser passer.