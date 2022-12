Ajaccio : un 8 décembre placé sous le signe des filières professionnelles au lycée Jules Antonini

Depuis 1735, le huit décembre est le jour de la célébration de la nation corse. A Festa d i a Nazione marque l’élaboration de la constitution corse. Ce jour ne relève pas uniquement des ambitions politiques de l’ île, mais c’est également l’occasion de rendre hommage à la culture et au patrimoine corse.

Ainsi, le lycée Jules Antonini d’Ajaccio a profité de la semaine dédiée aux voies professionnelles pour valoriser également les savoir-faire locaux et l’apprentissage. Le recteur de l’Académie de Corse , Jean-Pierre Agresti s’est rendu dans les divers ateliers proposés par l’établissement. Il s’est en effet prêté au jeu des questions-réponses avec les élèves sur l’histoire de la Corse. « Ce jour est important pour notre île, a expliqué Gilles Poli, proviseur du lycée professionnel. Chaque année nous organisons des ateliers dédiés au patrimoine culturel de la Corse. Nous alternons entre des ateliers ludiques et des ateliers qui reprennent nos enseignements. Nous avons présenté un atelier chant et cinéma avec le film « Les Exilés », mais aussi un atelier savon dans lequel nos élèves découvrent les huiles essentielles insulaires et leurs utilisations ».



Lors de ce temps de commémoration , le SDIS était également présent afin de faire de la prévention quant aux feux de forêt. Célébrer la nation corse est aussi l’occasion de célébrer l’île, ses richesses, mais aussi ses fragilités et la nécessité de s’en soucier et d’intervenir. Le patrimoine naturel a donc été mis à l’honneur, y compris via l’atelier bois présentant les travaux à partir de bois locaux. Élèves, enseignants et invités ont donc profité de cette journée d’hommage pour partager et échanger sur l ’histoire passé e , certes, mais aussi et surtout sur les savoir-faire et les richesses naturelles de la Corse.