Ajaccio obtient le feu vert pour son ambitieux projet de stockage d'énergie

La décision était attendue avec impatience par les porteurs du projet. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a officiellement retenu la future Station de transfert d'énergie par pompage (STEP) de Saint-Antoine dans le cadre de son appel à projets consacré aux solutions de stockage d'électricité en Corse. Une étape déterminante pour cet équipement imaginé par la Ville d'Ajaccio et aujourd'hui porté par la société Next Step Energy.





« Cette décision change tout », résume François Auclair, directeur des projets Énergie à la Ville d'Ajaccio. « Elle garantit le financement du projet et valide son intérêt technique, économique et environnemental. » Car derrière cette sélection se cache bien davantage qu'un simple feu vert administratif. La CRE, en lien avec EDF, a analysé les bénéfices que pourrait apporter l'installation au système électrique corse avant de conclure que les gains générés seraient supérieurs à l'investissement nécessaire, estimé à près de 50 millions d'euros.





Un outil pour stocker le soleil corse



Le principe de la future STEP repose sur une technologie éprouvée mais encore inédite en Corse. Deux bassins d'environ 40 000 m³, reliés par une conduite enterrée, permettront de stocker l'énergie sous forme hydraulique. Lorsque la production solaire sera abondante, notamment en journée, l'électricité excédentaire servira à pomper l'eau vers un bassin situé en hauteur. Le soir, lorsque les besoins augmenteront et que la production photovoltaïque diminuera, cette eau sera relâchée pour produire à nouveau de l'électricité.





Avec une puissance annoncée de 12 MW, l'installation doit permettre d'accompagner le développement des énergies renouvelables tout en limitant le recours aux moyens de production thermiques. Mais pour les spécialistes, son intérêt dépasse largement la seule question du stockage.





« Une STEP apporte également ce qu'on appelle des services systèmes », explique François Auclair. « Grâce à ses turbines, elle contribue à stabiliser le réseau électrique, ce qui est particulièrement précieux dans un système insulaire comme celui de la Corse, plus fragile et plus sensible aux variations de consommation. »





Alors que les projets de batteries se multiplient sur l'île, les responsables du dossier insistent sur la complémentarité des solutions. « Les batteries seront indispensables et il faudra en développer beaucoup », souligne François Auclair. « Mais une STEP peut fonctionner pendant près d'un siècle et apporte une inertie mécanique que les batteries ne peuvent pas offrir. » Un argument partagé par EDF, qui exploitera directement l'installation une fois mise en service. L'énergéticien pourra ainsi piloter les phases de pompage ou de turbinage en fonction des besoins du réseau.





Un projet imaginé par la Ville



Si les grandes STEP françaises ont historiquement été développées par EDF ou l'État, celle de Saint-Antoine est née d'une initiative municipale. « Nous disposions du foncier, de capacités d'ingénierie et d'une volonté politique forte de nous emparer des questions énergétiques », explique Xavier Luciani, directeur général des services techniques de la Ville d'Ajaccio. « Nous avons identifié le potentiel du site et lancé un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner un opérateur capable de porter un tel projet. »





C'est ainsi que Next Step Energy a été retenue pour développer l'opération. La Ville d'Ajaccio restera toutefois étroitement associée au projet. Elle percevra des loyers liés à l'occupation du foncier et intégrera également le capital de la société de projet afin que les retombées économiques bénéficient au territoire.





Un projet inédit en France depuis quarante ans



L'autre singularité de Saint-Antoine réside dans sa conception. Contrairement aux grandes STEP construites dans les Alpes au siècle dernier, celle d'Ajaccio ne s'appuiera sur aucun cours d'eau. « Nous sommes sur un système en circuit fermé qui n'intervient pas sur une rivière », précise François Auclair. « Cela réduit considérablement les impacts environnementaux et rend le projet compatible avec les exigences actuelles. »





Selon la Ville, aucune nouvelle STEP de ce type n'a été construite en France depuis près de quarante ans. Son implantation placerait donc Ajaccio parmi les territoires pionniers du stockage d'énergie renouvelable. Pour autant, la sélection de la CRE ne marque pas l'aboutissement du dossier. Plusieurs étapes restent encore à franchir. « Nous avons désormais environ un an pour finaliser l'ensemble des autorisations environnementales et d'urbanisme », indique Xavier Luciani. Une enquête publique et plusieurs phases de concertation doivent encore être organisées avant le lancement des travaux.





Les responsables municipaux assurent toutefois que le dialogue engagé depuis plusieurs années avec les associations environnementales et les riverains a permis de construire un consensus autour du projet. Le collectif Terra ainsi que les associations locales de défense de l'environnement soutiennent aujourd'hui son principe, considérant qu'il constitue un outil important pour décarboner le système énergétique insulaire.





Si le calendrier est respecté, les travaux pourraient démarrer en 2027 pour une durée d'environ deux ans. La mise en service est fixée à la fin de l'année 2029. À travers cette future infrastructure, Ajaccio entend jouer un rôle actif dans la transition énergétique de l'île. Une ambition qui s'inscrit dans une stratégie plus globale autour du site de Saint-Antoine, où une centrale photovoltaïque doit également voir le jour afin de constituer, à terme, un véritable pôle énergétique dédié à la production et au stockage d'électricité renouvelable.













