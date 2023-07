Ajaccio : face à la hausse des accidents, la gendarmerie intensifie les contrôles

Ainsi ce jeudi après-midi, durant près de deux heures, le secteur de Caldaniccia, à Sarrola Carcopino, était sous haute surveillance. Près d’une vingtaine de gendarmes ont en effet travaillé de concert avec la préfecture de Corse-du-Sud et l'agence de Santé de Corse dans le cadre d’une opération de contrôles routiers.

Les conducteurs de deux roues circulant sur la RT20 dans les environs du rond-point et auteurs d’infractions ont été controlés par les forces de l'ordre afin de procéder à toutes les vérifications, voire aux verbalisations, nécessaires.

Les chiffres sont alarmants : 135 accidents de la route sont à l'origine de la mort de 4 personnes, dont trois motards, depuis le début de l'année en Corse-du-Sud.Face à cette situation, en cette période estivale où la circulation est plus intense sur les routes de l'ile, les forces de l'ordre intensifient donc contrôles, en particulier sur les deux-roues motorisés.Cette opération, qui s’est déroulée sous la conduite du commandant Yoann Keraudran, chef du centre régional de sécurité des mobilités de la gendarmerie de Corse était destinée, ainsi que l’a rappelé le directeur de cabinet du préfet de Corse Danyl Afsoud à marquer les esprits, alors que les chiffres de la sécurité routière dans le département ne sont pas bons. "On a constaté 135 accidents en Corse-du-Sud depuis le début de l'année, 2 motard ont perdu la vie en juin. Cette operation conjointe a l'objectif d'une part de rappeler fermement un message de vigilance mais aussi de sanctionner des comportements qui mettent en danger les conducteurs de deux roues mais également les usagers de la route."​Face aux mauvais chiffres de la sécurité routière, la préfecture a donc décidé de resserrer la vis. "L'accidentologie est souvent liée à de mauvais comportements de la part des conducteurs. Les actions pédagogiques entreprises tout au long de l'année se poursuivent, mais elles sont désormais accompagnées de sanctions lorsque les conducteurs se mettent en danger ou mettent en danger les autres." détaille Danyl Afsoud . Pour le le directeur de cabinet du préfet même si "la pédagogie reste primordiale, la hausse de la mortalité routière observée justifie le renforcement des contrôles et des sanctions."D'autres opérations auront lieu tout au long du week-end et de l'été pour identifier les comportements dangereux des conducteurs et les sanctionner.