Ajaccio : Une belle réussite pour la Citadella Factory

Pour la 9e édition de ses quartiers numériques, l’association Emaho a investi la citadelle d’Ajaccio ce samedi 13 mai. L’occasion de mêler histoire et patrimoine avec la découverte des outils numériques modernes.

Les Ajacciens ont donc pu découvrir ou redécouvrir les lieux durant toute une après-midi pour des ateliers ludo-pédagogiques comme de l’impression 3D, musique, peinture digitale, rétro gaming, mais aussi photographie, montage et prévention sur les risques liés à l’utilisation des écrans et du web.

Environ 250 personnes sont venues à la rencontre des animateurs de cette journée.



La veille, les quartiers numériques avaient reçu des élèves de 4e et 3e du collège Arthur Giovoni comme l’a expliqué Alexia Chiaverini, chargée de communication pour Emaho.

« Une quarantaine de collégiens sont venus faire des ateliers notamment autour de la thématique de la citadelle et de son attractivité pour le public. La plupart d’entre eux n’avaient jamais pénétré dans la bâtisse historique. Il faut savoir que nos actions concernent les quartiers de la politique de la ville. Il s’agit donc de permettre également à certains quartiers de sortir et de découvrir les autres. L’après-midi avec les élèves nous a permis de nous inscrire complètement dans cette dynamique ».



À la fin de cette Citadella Factory, le public a pu prolonger le plaisir avec le « Arena Social Club » avec DJ et musicien au programme.



Si Emaho propose ce type d’événements ponctuels, l’association est bel et bien présente toute l’année sur l’ensemble du territoire. « Nous avons la chance d’être soutenus pour cet événement par la Mairie d’Ajaccio, la CAPA, la CDC, l’ANCT, les Cités éducatives ainsi que l’Académie de Corse, la SPL Ametarra et la guinghetta aiaccina. Nous sommes actifs sur d’autres ateliers notamment dans le rural avec le Digital Factory In Paese qui couvre les 17 EPCI de Corse à raison d’un samedi par mois. Nous serons d’ailleurs à la salle des fêtes de Moriani le 20 mai prochain ».