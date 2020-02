Ajaccio : La Galerie Passion, un endroit atypique et conviviale

Ouverte depuis quelques mois, une nouvelle enseigne fait mouche dans le quartier du Finosello sous le nom de Galerie Passion.Comme son nom l’indique c’est une galerie qui accueille des créations d’artistes mais pas que.Ce concept innovant mêle un service brasserie-restauration avec des prix très abordables au menu qui ne dépassent pas les 20€. L’endroit est cosy, chaleureux et surprenant. Tout d’abord, le mobilier est très particulier, et pour cause, ce sont des créations originales de Pascal Giudicelli dont la marque Giudi-Steel est déjà connue par bon nombre de passionnés de décoration et d’aménagements d’intérieur. Autre curiosité, derrière le comptoir, une collection impressionnante de disques vinyles. La raison est simple, cette passion appartient au deuxième associé, Jean-Luc Auguste.Les deux hommes se connaissaient depuis des années et avaient même déjà été employés dans le même établissement. Puis, la vie suivant son cours, chacun a parcouru son chemin jusqu’à une rencontre totalement fortuite dans un commerce. L’occasion de renouer et prendre un café. Au gré des discussions, ils se rendent compte qu’ils ont un point commun, ils cherchent tous les deux un local pour exprimer leur passion. Déco, mobilier pour Pascal, restauration et achat-vente de vinyles pour Jean-Luc. Tous deux passionnés d’art, l’idée d’une galerie germe également. Leur association devient alors presqu’une évidence. La recherche fut minutieuse pour trouver l’endroit qui se prêtait à tous les critères et c’est avenue maréchal juin en face de Gifi qu’ils trouvent leur bonheur.Chaque mois de nouveaux artistes trouvent leur place dans cette espace convivial où on peut venir boire un café et regarder les œuvres ou se mettre en terrasse pour déjeuner ou manger une crêpe en écoutant les vinyles de Jean-Luc qui en a une collection impressionnante allant des années 60 à 90. Le mois de janvier a été dédiée aux peintures de Brigitte Fattaccio et aux créations en bois flottés, galets et tête de vaches revisités de Vanessa Del Vecchio. Prochainement, ce sera l’artiste Lilou Kemoji qui viendra orner les murs de cet endroit atypique. Au rang des nouveauté, la Galerie Passion ouvrira ses portes les premiers et troisièmes vendredis du mois pour des soirées karaoké conviviales et il est également possible de privatiser le lieu le soir et en week-end. Bref, une belle aventure entrepreneuriale placée sous le signe de la passion.Plus d'infos: https://www.facebook.com/Galeriepassionajaccio/