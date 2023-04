Ajaccio : Des travaux prévus aux carrefours Candia et Kennedy durant les vacances scolaires

Afin de fluidifier la circulation et de d’améliorer la performance du réseau de transport en commun, la Ville d’Ajaccio va entreprendre une série de chantiers de réaménagement de ses carrefours à feux dans le cadre la mise en place d’un Poste Central de Régulation du Trafic (PCRT). Résultat d’une concertation entre la ville et ses différents partenaires institutionnels (Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccio, État, Collectivité de Corse… ), ce projet qui concerne près de trente carrefours de la cité impériale vise à mettre en place une régulation intelligente des feux tricolores .



Grâce à ce dispositif, il sera possible d’effectuer une collecte de mesures de la circulation telles que le nombre de véhicules qui traversent un carrefour, la durée des cycles de feu, ou encore les temps d’attente des véhicules. Des données qui permettront d’analyser le mode de fonctionnement du carrefour, de déterminer les éventuels points de congestion ou les problèmes de circulation, et d’ajuster la durée des cycles afin d’améliorer la fluidité du trafic.



Co-financés par l’État et la Capa, ces travaux apporteront en outre une « onde verte », c’est-à-dire une communication entre les feux d’un axe qui resteront au vert si la vitesse est respectée. À l’inverse, ils passeront au rouge lorsqu’un véhicule dépassant la vitesse sera en approche.





Dans ce cadre, à compter de samedi, de premiers travaux vont être entrepris à l’entrée de la ville, au niveau du carrefour cours Prince impérial/ rue de Candia, et du carrefour cours Napoléon/avenue Kennedy. Prévus pour durer jusqu’à la fin des vacances scolaires, le 30 avril prochain, ces opérations viseront notamment à renforcer les priorités bus et à faciliter le trafic de ces véhicules, mais aussi à sécuriser les traversées piétonnes à proximité des carrefours, ainsi qu’à limiter les phénomènes d’engorgement au moment du passage de 3 à 2 voies sur ces deux carrefours.