Ajaccio : À l’EHPAD le Ciste, les résidents invitent le public à venir partager leurs souvenirs

« C’est une histoire d’amour comme il n’en existe presque pas ». Antoinette, 89 ans, coupe au carré, tenue impeccable et petit sac à main sous le bras, est intarissable quand il s’agit de raconter sa rencontre avec son mari, un soir sous le ciel niçois, alors qu’elle était sortie danser avec une amie. « Nous ne nous sommes plus quittés pendant 38 ans », se souvient-elle des étoiles plein les yeux. C’est ce personnage souriant et volubile, ainsi que trois autres résidents de l’EHPAD le Ciste à Ajaccio que le public est invité à venir rencontrer le 8 mars prochain, de 14h à 16h. À l’occasion de l’opération Bibliothèque vivante- « La couverture ne fait pas le livre », organisée avec l’Association Nationale pour le Déploiement du Service Civique Solidarité Seniors (AND SC2S), cet établissement, situé boulevard Sylvestre Marcaggi, ouvrira en effet ses portes aux visiteurs qui pourront venir y écouter des personnes âgées souhaitant partager des moments forts de leurs histoires.



Imaginé à Copenhague au début des années 2000, ce concept de bibliothèque vivante vise à ce que des amoureux des belles histoires ne viennent pas emprunter un livre, mais consacrer du temps à des personnes désireuses de raconter des passages de leur vie durant une trentaine de minutes. « C’est un évènement qui fait complètement sens à notre mission », relève Camille Pliskal, chargée de développement sur la région corse du service civique Solidarité Seniors, en pointant le lien intergénérationnel qu’il amène grâce aux volontaires Service Civique Solidarité Senior. « Nous souhaitons vraiment mettre les personnes âgées au cœur d’un projet. Souvent, on se rend compte qu’elles sont un peu passives dans ce qu’on peut leur proposer et nous voulions, avec ce projet, les remettre vraiment en position d’action, et opérer une mise en lumière de toutes ces histoires qui sont tellement riches et intéressantes », reprend-elle.