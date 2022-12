Ajaccio : 1500 personnes au City trail impérial d’Ajaccio

La pépite de l’AJB de Pierre Bartoli, le cadet Kamel El Azouzi a couvert les 10 km en 32’59, devançant de 2 secondes Noël Giordano (1l’an passé) et de 9 secondes Nicolas Santini.Chez les féminines Emmanuelle Moracchini, 47au scratch, monte sur la plus haute marche avec un chrono de 40’17, devant Najwa Laajauil, 48au scratch en 40’17 et Priscila Tessier, 56au scratch, en 40’46.Le classement complet Ici